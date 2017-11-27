Bale, Beyonce’u istiyor





’in sık sık sakatlanan yıldızı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emma Rhys-Jones ile evlenme kararı almıştı.Yakın zamanda düğünü yapmayı planlayan Bale, organizasyona katılacak davetlilere unutulmaz bir gece yaşatmak istiyor.Galli oyuncunun, ünlü şarkıcı’u düğününde sahneye çıkartmak istediği bildirildi. İngiliz gazetesi The Sun, bunun için Bale’in cebinden 1.5 milyon Pound (7.9 milyon TL) çıkacağını iddia etti.