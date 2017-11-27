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Babel'den flaş sözler! Beşiktaş taraftarıyla neler yaşadı?

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, twitter hesabından siyah beyazlı bir taraftar ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

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Babel'den flaş sözler! Beşiktaş taraftarıyla neler yaşadı?
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bir taraftarla arasında yaşanan diyaloğu twitter'dan anlattı. Şampiyonlar Ligi'nde farklı, Süper Lig'de farklı oynama sebeplerini soran taraftara Babel'in cevabı oldukça ilginçti. 

İşte Babel'in sözleriyle yaşanan o diyalog: 

Bugün bir mağazada beklerken Beşiktaşlı bir taraftar, güzel bir soruyla yanıma geldi.
 
Dedi ki 'Beyler neden Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyorsunuz ama dünkü gibi maçlarda şans yaratmakta problem yaşıyorsunuz?'
 
Ben de dedim ki, bu çok güzel bir soru bunu açıklamaya çalışacağım. Bu çılgınca gelebilir ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak daha kolay. Çünkü orada tüm takımlar futbol oynamaya ve atak yapmaya çalışıyor. Eğer iki takım da böyle oynarsa açık bir oyun olur, iki taraf adına da daha fazla atak yapılan ve daha fazla tehlikeli pozisyon olan bir oyun.
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Dünkü oyun tabi ki Şampiyonlar Ligi'nden çok farklıydı, çünkü Türk ligindeki takımların çoğu geride 11 kişiyle bekliyor ve atak yapmak için bizim hatamızı bekliyor. Dünkü maç gibi maçların oynanması zor karşılaşmalar olmasının en temel nedeni bu.
 
Her büyük takım bu problemi yaşıyor, Beşiktaş ya da Barcelona ya da Manchester City...
 
CITY'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
 
Manchester City'nin Huddersfield deplasmanında olduğu sırada oynadığı oyunu örnek gösteren Babel, "Manchester City, dün bizim oynadığımız gibi oynuyor. Yani demek istediğim rakipleri kalabalık bir şekilde geride bekleyerek şans yaratmalarını zorlaştırıyor" dedi.
 
Tam bu sırada Manchester City, Huddersfield deplasmanında 1-0 geriye düştü ve Hollandalı yıldız bir sonraki tweetinde bulunu belirtti.
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Babel, yanlış anlaşılmak istemediğini vurgulayarak "Bu söylediklerim puan kayıplarıı için bir bahane değil ama şunu anlamanızı istiyorum. Üst üste iki sezon şampiyon olunca, tüm takımlar bizim karşımızda her şeyi yaparak tüm güçlerini bizim işimizi zorlaştırmak için kullanıyor" ifadelerini kullandı.
 
Takım olarak özür dilemek istediklerini belirten tecrübeli oyuncu 'Bu tür maçları çözebilmek için daha çok çalışacağız' dedi.



 




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