Avrupa Kartalı ligde tutuk!

Süper Lig’de önceki gün Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezonki 16. puanını kaybeden Siyah- Beyazlılar, zirve yarışında yara aldı. Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u yenmesi sonrasında zirveyle arasında olan puan farkı 6’ya yükselen Kara Kartal, Avrupa’daki başarılı görüntüsünü lige yansıtamamasıyla dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak son karşılaşma öncesinde ikinci tur bileti alan Kara Kartal, lige nazaran Avrupa’da gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiliyor.5 maçın sonunda attığı 9 golle karşılaşma başına 1.8’lik gol istatistiği tutturan Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig’de ise 13 haftada rakip fileleri 19 kez havalandırıp oyun başına 1.5’te kaldı. Kupa 1’de mağlubiyeti bulunmayan ve 5 mücadelede 4 gol yiyen Şenol Güneş’in takımı, ligde ise 13 müsabakada kalesini 12 kez sayıya kapatamadı ve 2 yenilgi aldı.