Adana Demirspor'da Timuçin Beyazıt sesleri

'ın istifasının ardından geçici bir süre Sportif Direktör Gürcan Aday ile karşılaşmalara çıkanDemirspor, alınan kötü sonuçların ardından hoca arayışlarına başladığını resmi site aracılığıyla duyurmuştu. Teknik direktör arayışlarını yoğunlaştıran Adana ekibinin,ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.Mavi-lacivertli kulüp ile en son 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Timuçin Bayazit arasında birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.Anlaşma yapılması durumunda Bayazıt'ın, Fenerbahçe ile hafta içi oynanacak olan Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Şu an takımı çalıştıran Gürcan Aday ise sportif direktör olarak görevine devam edecek.İHA