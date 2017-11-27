Abdullah Avcı: Haftayı kazançlı kapattığımızı söyleyebilirim

Medipol Başakşehir Teknik Direktörümaçının ardından yaptığı açıklamada 8 günde 3 maç oynadıklarını ve bu süreçte çok fazla rotasyon yapamadıklarını dile getirdi."Ligin oyuncu kalitesi ve fizik gücü bakımından en iyi takımlarından birisiyle karşılaştık. Baskı ve sıcak temas yapabilen bir takım. Bugün birinci bölgeden ikinci bölgeye, kaleciyi de kullanıp iyi pas trafiği yaptık ancak üçüncü bölgede final paslarında sıkıntılar yaşadık. Oyun içinde kalmaya çalıştık. Ligde bulunduğu konumu hak eden bir takıma karşı mücadele verdik. Yoğun maç temposunda burada aldığımız bir puanla haftayı kazançlı kapattığımızı söyleyebilirim."