2018 Survivor All-Star Nihat Doğan kimdir?



Nihat Doğan kimdir?

2018 All-Star Survivor yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. 2011 yılında Survivor'a katılan ve finale kadar yükselen Nihat Doğan, All-Star kadrosunda olacak. 2011 yılında Pascal Nouma ile olan kavgası sonrası gündeme gelen Nihat Doğan finale kadar yükselmesine rağmen, finalde Derya Büyükuncu'ya kaybederek yarışmacı ikinci olarak tamamlamıştı.13 Şubat 1976 senesinde dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşludur. Nihat Doğan ilk sanat dünyasına Türk halk müziği parçalarını seslendirerek giriş yapmıştır. 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı parça ile profesyonel müzik kariyerine adım atmış özellikle 2011 yılında katıldığı Survivor yarışması ile popülerliğini artırmıştır. 1976 doğumlu sanatçı Nihat Doğan İstanbul doğumludur.1995: Kırdın Kalbimi1996: Ayrılık Acı Birşey1998: Anlamıyorlar2000: Dayan Yüreğim2001: Züleyha2002: Zor Gelir2004: Seve Seve2005: Bitanesinden Bitanesine2007: Allah belanı versin2009: 10712001: Sultan2013: Harem (konuk oyuncu)