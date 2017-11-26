Son dakika... Yalçın Ayhan kadro dışı bırakıldı!

İşte o açıklama:

r’dadisiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yönetim bu kararı Beşiktaş ile 0-0 biten karşılaşma sonrasında aldı...Kulübün takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulüp personeli ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti.Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkan Yalçın Ayhan 1 gol atma başarısını göstermişti.Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu adına Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, konuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu."2017-2018 Futbol sezonu başında transfer ettiğimiz futbolcumuz Yalçın Ayhan, Yönetim Kurulumuzun yaptığı toplantı sonrası fikir birliğinde almış olduğu karar gereği disiplinsizlik ve benzeri uygun olmayan davranışlar nedeni ile süresiz kadro dışı bırakılması zaruri hale gelmiştir. Hiç bir kişi veya kişiler hiç bir sebep veya nedenle şerefli kulübümüz ve asil taraftarlarımızdan üstün olamaz. Konu ile ilgili detaylı gerekçeler önümüzdeki günlerde Sayın Başkanımız Adil Gevrek tarafından açıklanacaktır."