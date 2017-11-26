Soldado zemin kurbanı!

Sivasspor maçında 20 dakikada yaptığı hat-trick ile ayakta alkışlanan Soldado, Antalyaspor karşısında 67. dakikada oyuna girdi. Aatif’ın yerine Kocaman’ın sahaya sürdüğü Soldado, 9 dakika sonra ise zemin kurbanı oldu.Bir pozisyonda topa vurduktan sonra ayağı kayan tecrübeli forvet kendini yerde buldu. Maça devam edemeyen ve 76’da çıkan Soldado, dizinde şiddetli ağrı hissederken, durumu bugün çekilecek MR’dan sonra belli olacak. Maç öncesinde Fenerbahçe’nin en büyük çekincelerinden biri Antalya Stadı’nın kötü zeminiydi.