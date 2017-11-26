Soldado'yu yıkan haber!

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Bombayı patlattı: Ocak'ta geliyor!





Kulübü, İspanyol futbolcusu’nun kayınvalidesi’in vefat ettiğini duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,’in pankreasındaki tümör nedeniyle yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, "Roberto Soldado’nun acısını en içten duygularımızla paylaşarak taziye dileklerimizi iletiyor, baştave ailesi olmak üzere’in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.Soldoda, kayınvalidesi yoğun bakımda olmasına rağmenmaçı için takımını yalnız bırakmamıştı., bu sabah İspanya’ya gidecek.