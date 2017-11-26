Soldado 8 dakikada sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Soldado, Antalyaspor karşılaşmasına Aatif'ın yerine 67. dakikada dahil oldu.Sadece bir defa topla buluşabilen Soldado, 75. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Oyuna devam edemeyen İspanyol oyuncunun yerine Valbuena girdi.Sarı-Lacivertliler'e Soldado'nun sakatlık haberinin ardından bir kötü haber daha geldi. Janssen, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe, böylece Soldado'nun ardından hücum bölgesinde bir futbolcuyu daha kaybetti.