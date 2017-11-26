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Sharapova, Çağla Büyükakçay’ı yendi

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay’ı 2-0 yendi.

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Sharapova, Çağla Büyükakçay’ı yendi
TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay’ı 2-0 yendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliği, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaşlı milli oyuncu Gökhan Gönül ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben de takip etti.

Kadınlar eski dünya 1 numarası Sharapova, dünya sıralamasında 160. basamakta bulunan Çağla Büyükakçay ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, Çağla Büyükakçay karşısında ilk seti tie-break sonucunda 7-6 kazandı. İkinci seti de rahat bir şekilde 6-0 kazanan Sharapova, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sharapova, Sinan Erdem Spor Salonu’nda inanılmaz bir atmosfer olduğunu belirterek, "Burada özel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir etkinliğin parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere çok teşekkür ediyorum. Çağla’ya karşı oynamak hem zor hem de keyifliydi. Çağla’nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise böyle bir etkinlikte yer aldığı için herkese teşekkür ettiğini aktararak, "Sharapova ile karşılaşmak büyük bir zevkti. Ona, Türkiye’ye geldiği için teşekkür ediyorum. Tenis ve benim adıma muhteşem bir gün yaşandı. Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’na da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ödül töreni yapıldı

Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasında oynanan müsabakanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

İlk olarak karışık çiftler maçında mücadele eden genç Türk tenisçilere ödülleri takdim edildi. Ardından sırasıyla Çağla Büyükakçay ile Sharapova ödüllerini aldı. İki tenisçiye de ödüllerini TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici takdim etti.

Seyircilerden yoğun ilgi

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğine Türk tenisseverler yoğun ilgi gösterdi.

Satışa sunulan biletlerin tükendiği organizasyonu takip eden seyirciler, Sinan Erdem Spor Salonu’nun tamamını doldurdu. Organizasyonu sinema, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de yerinden takip etti.

Türk tenisçiler boy gösterdi

Etkinlikte ilk olarak Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftler maçında karşı karşıya geldi. Berfu Cengiz ile Sarp Ağabigün ikilisi, İpek Öz-Mert Naci Türker çiftini 7-5’lik setler sonucunda 2-0 mağlup etti.

Can Bonomo ve Ceza konser verdi

Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı etkinlik kapsamında Can Bonomo ve Ceza konser verdi.
Maria Sharapova-Çağla Büyükakçay müsabakasından önce gerçekleştirilen konserde ilk olarak Can Bonomo seyircilerle buluştu. Ardından Ceza da sahnedeki yerini alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
 




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