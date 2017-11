Şair Gençer O'nun İzmir at yarış tahminleri

Turbo’nun Başarılı Kısrak Şilan’dan olan yavrusu DADAŞCAN favorimdir

26 Kasım Pazar. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.Son 3 yarışında iki çim yarış kazanan Perception ekürinin İzmir’de etkili koşacak atlarından biridir. İlk döneminde kum pistte bu şehirde koşan Perception devam eden formu ile yine şanslı simlerin başındadır. Buğdaycı Harası yetiştirmelerimizden biri olan Power King ise çok iyi hazırlık yaptığı bu koşuda ikinci şansı almalıdır.İki yaşlı tayların Maiden bu grubunda Lady Biscuit kazanmaya yakın gözüküyor. İdman pistinde 49.8’lik 800 metrelik, 1.02.8’lik 1000 metrelik ve son sprintinde 36.5 iş yapan Lady Biscuit kazanmaya yakındır. Sezonun en çok ikili tayı kazanan Cuvee’nin yavrusu olan bu tay gruba göre yeterli performansı ile dikkat çekiyor. Cazip olan isimlerden Özsepha favoriye rakip olarak düşünüyorum. Yoselinda ve Angel Of City yazılabilecek diğer taylardır. Cerise Rose sürpriz adayımdır.1600 metre kumda 4 yaşlı Arap atlarının mücadelesinde daha önce Hand-15, Hand16 veya Şartlı koşu kazanabilmiş isimler yer aldığı bir grup start alacak. Koşu bu kez hand-14 olup en yüksek düzeyde kazanmış isimlerin daha şanslı olacağı yarışta ilk şansı Gönül Avcısı’na vereceğim. Rakibi Gayemsu olacaktır. Yarissa ve Akın Akın sürpriz beklenebilecek atlardır.İzmir’de hand-15 koşuda Gönül Avcısı önünde kazanan Soğuk Çermik son 3 yarışında iki kez kazanmış olup değişen binicisine rağmen favoridir. Form durumunda ilerleme olan Karagülüm rakibidir. Grubun az atlı olmasına rağmen Tomurcuk Çiçeği ve Son Hatıran gibi formda isimlerin olmasıyla koşu zor gözüküyor.8 koşuda start alıp Maiden bir yarış kazanan Dadaşcan bu grupta kazanmasını bekliyorum. A3 ve Kv8 koşularda tecrübesi olan ve Bay Emir – Romeo arkasında listed yarışta üçüncü olan Dadaşcan son yarışında 1400 metrede ikinci olmuş ve form durumunu göstermişti.İkili tayların bölünen Maiden grubunda ilk şansı Güçlü Kız alacaktır. İki koşu üst üste ikinci olan Bosporus tayı kazanabilir gözükse de Prenses Melek, Grayamazon, Elmastaş, Las Terrenas ve Let Me Go gibi potansiyeli olan isimler ile sağlam bir oyun yapılmalı.2 4 1 2 1 36 // 4 1 76 2 4 29 3 3 11 42 6