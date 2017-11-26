Romanya: 75 - Hollanda: 68

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde, ilk maçında'ı mağlup etmeyi başarmış olan Hollanda'yı 75-68 yendi.İlk hafta İtalya deplasmanında mağlup olan Romanya, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde ederken Hırvatistan'ı mağlup ederek önemli bir sürprize imza atan Hollanda, 2 maçta 1 galibiyette kaldı.Romanya'da13 sayıyla en skorer isim olurken İtalya maçının en skorer ismi olanmaçı 12 sayıyla tamamladı.Hollanda'daürettiği 14 sayıyla maçın en skorer ismi olurkenda maçı 12 sayıyla tamamladı.