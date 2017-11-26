Rıza Çalımbay Ersun Yanal'ı solladı

deplasmanında yenilmezlik serisine bir halka daha ekledi. 3 maçtır yenilmeyen ve bu seride 7 puan kazanan Bordo-Mavililer, bu kez Yiğidolar’ı mağlup ederek 4 maçta 10 puana ulaşmayı başardı. Bu aynı zamanda Karadeniz ekibinin hocası’ın, eski teknik direktör’ı solladığının da bir göstergesi durumunda. Çünkü Yanal ile yolların ayrıldığı süreçte Trabzonspor 8 maçta 9 puanda ve rakiplerinin de bir hayli gerisinde kalmış, ardından da deneyimli çalıştırıcının sözleşmesine son verilmişti.Göreve Malatya yenilgisiyle başlayan Çalımbay’ın takımı toparladığı rakamlarla sabit bir gerçek. Hedefi, “İlk yarıda kalan 5 maçımızı da kazanmak zorundayız. Aksi halde üst sıraları yakalamak adına sıkıntılar yaşarız” diyen Çalımbay ve öğrencileri ilk ve kritik bir sınavı kayıpsız atlattı. Bu sonuçla beraber Trabzonspor bu sezon ilklere de ulaşmış oldu. Öyle ki; Fırtına ilk kez üst üste 2 maç kazandı, ilk kez 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve ilk kez deplasmanda galip gelmeyi başardı.