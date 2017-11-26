Rıdvan Dilmen: Janssen bir sarı daha görseydi...

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.Dilmen şunları söyledi:"Fenerbahçe iyi oynamıyor ama çok arzulu. Rakibine göre de fiziksel açıdan iyi. Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Janssen. Mükemmel bir santrfor oyunu oynuyor.Bugün çok beğendim. Gelişime açık bir oyuncu.""Fenerbahçe, Galatasaray'ın Antalya'da yaptığı hatayı yapıp geride beklerse golü atabilecek oyuncuları var Antalyaspor'un.""Mete Kalkavan da iyi maç yönetiyor. Ama oyun çok yavaşlıyor, duruyor oyun. Yusuf Namoğlu'ndan rica ediyorum. Buna bir çözüm bulunsun. Oyun durunca kalite düşüyor."Dilmen maçın ardından şu yorumları yaptı:"Son hücum öncesi Janssen, bir sarı kart daha görüp kırmızı kart görseydi, cezasını kupada çekseydi nasıl olurdu? Profesyonellik mi yoksa çok mu fair play dışı hareket olurdu acaba?""0-0'ı konuşabilir miydik, konuşabilirdik. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Antalya'da düştüğü tuzağa düşebilir miydi, düşebilirdi.""Haftaya hava şartları ne olursa olsun Fenerbahçe, 30 - 40 bin basar. Taraftarlar gelir. Fenerbahçe, çok ama çok değerli bir 3 puan aldı."