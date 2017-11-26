Onur Kıvrak'ın büyük fedakarlığı

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Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

kaptanı, sezon başından itibaren devam eden ağrılarına rağmen takımdan ayrı kalmak istemiyor. Sağ dizinde menisküs yırtığı olan oyuncunun şiddetli ağrılar çektiği ve birçok maça da bu nedenle iğneyle çıktığı öğrenildi. Sezon sonuna kadar ağrıların dayanabileceği boyutun üstüne çıkmaması durumunda ameliyat olmayı düşünmeyen tecrübeli file bekçisi, son dönemde eleştirilen performansını da yükseltmek istiyor.Sivas maçı öncesinde Trabzon'da kart sınırında 6 oyuncu bulunuyor. Burak Yılmaz, Uğur Demirok, Juraj Kucka, Bero ve Yusuf Yazıcı'yı uyaran Rıza Çalımbay, "Sarı kart görürseniz Antalya maçında oynayamazsınız, dikkatli olun" dedi. 3 maçlık cezası Sivasspor maçıyla bitecek olan Olcay Şahan da bordo-mavililerde sarı kart sınırında bulunan bir başka oyuncu.(Sabah)