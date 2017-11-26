Olimpik anneler projesinde güreş dalında tarihe geçen başarı

P&G Türkiye'nin T(TMOK) iş birliğiyle yürüttüğünde Milli Güreşçimiz Evin Demirhan tarihe geçen başarıya imza attı. P&G Türkiye'nin 30'uncu yılına özel desteğini açıkladığı 30 sporcu arasında yer alan Evin Demirhan, Polonya'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Hintli rakibini yenerek altın madalya kazandı. 48 kiloda dünya şampiyonu olan Demirhan, kadın güreş branşında Türkiye'ye bir ilk yaşattı.Güreşe 15 yaşında Siirt'te başlayan Evin Demirhan, Ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evin Demirhan'ın annesi Emine Aksu, "Kızım sadece ailesine değil, ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Güreşe ilk başladığı andan itibaren kızımın en büyük destekçisi oldum. Güzel başarılar elde edeceğini biliyordum" dedi.P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise "P&G Türkiye olarak, TMOK iş birliğiyle yürüttüğümüz Olimpik Anneler Projemizin yeni döneminde 21 farklı branşta 30 sporcumuzun başarılarını anlatarak gençlere spor konusunda ilham olmayı diliyoruz. Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızın ve annelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.P&G Türkiye, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Olimpik Anneler projesiyle, sporcuları ve anneleri destekleyerek çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor.