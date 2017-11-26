Okay'ın golü rakip şaşırttı!

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya ekibi, Twitter'da ufak bir hataya imza attı.Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Bordo-Mavili takım, kritik müsabakanın 83. dakikasında Okay Yokuşlu'nun golüyle 2-1 öne geçti.Bu gol sonrası Karadeniz ekibinin sosyal medya ekibi, rakibi şaşırdı ve gol tweetini, "Takımımız yeniden öne geçiyor! Trabzonspor 2-1 Osmanlıspor" ifadeleriyle attı.Kısa bir süre sonra bu tweet silindi.