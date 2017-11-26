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Mehmet Sepil: Harika bir galibiyet aldık

Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor’u yenerek puanını 21’e çıkaran Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını söyledi.

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Mehmet Sepil: Harika bir galibiyet aldık
Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan önceki 4 maçta galip gelemediklerini, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ikinci yarıda buldukları gollerle 2-0 kazandıklarını anımsattı.
Ligin ilk devresini en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"Sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldık, önümüze daha rahat bakacağız. Önümüzde 4 tane çok önemli maç var, bunlardan üçünü deplasmanda oynayacağız. Bunlardan da iyi puan alıp ikinci yarıya daha güzel başlamak istiyoruz. Akhisarspor karşısında harika bir galibiyet aldık."

Sepil, dün Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımın ikinci golünü atan Halil Akbunar’ın, Süper Lig oyuncusu olduğunu fark ettiğini belirterek, "Ona göre oynuyor. Çok iyi oynadı ve gol de geldi. Halil Akbunar gibi içimizden çıkan gençlerin gol atması diğerlerine de örnek olacak." ifadelerini kullandı.

13 maçta 21 puan

Tarihinde 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig’e başarılı bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 8 haftada topladığı 16 puanla averajla 2. sıraya kadar yükseldi.

Ligde 8. haftadan sonra oynadığı 4 maçta istediği sonuçları alamayan ve bu periyottan 2 puan çıkaran Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-0 yendi. 13. haftayı 21 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunuyor.

Gol atan oyuncu sayısı 8

Şimdiye kadar 23 oyuncunun mücadele ettiği Göztepe’de dün gol atan Selçuk Şahin ve Halil Akbunar’la bu sezon gol sevinci yaşayan futbolcu sayısı 8’e çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic’in 11 golü bulunurken, Andre Castro ile Tayfur Bingöl üçer, Oscar Scarione ile Nabil Ghilas ikişer, Halil Akbunar, Ömer Şişmanoğlu ve Selçuk Şahin ise birer gol kaydetti.

Ligdeki 24 golünün 15’ini iç sahada, 9’unu dış sahada atan Göztepe, müsabakaların iki devresinde de on ikişer gol buldu.

İzmir temsilcisi 2’si üst üste olmak üzere bu sezon 3 maçta kalesini gole kapattı.

Kalan 4 maçtan 3’ü deplasman

İlk devrenin son 4 haftasında 3 maçını deplasmanda oynayacak Göztepe, önümüzdeki 2 hafta Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olduktan sonra İzmir’de Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrenin son haftasında ise Galatasaray deplasmanında puan arayacak.

AA




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24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 13 29
2 Medipol Başakşehir 13 27
3 Fenerbahçe 13 23
4 Beşiktaş 13 23
GENİŞLET
5 Kayserispor 13 23
6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
18 Gençlerbirliği 13 8
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