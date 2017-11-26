Mehmet Özdilek transfer istedi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada forvet bölgesinde bitirici özelliği olan bir oyuncuya ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin hızlı hücumlarla gol arayan bir yapısı var. Bunun tedbirini almıştık ama basit bir hatadan ilk yarıyı 1-0 geride bitirdik. Devre arasında çabuk oynamamız gerektiğini konuştuk, onun reaksiyonunu ikinci yarıda aldık. Golden sonra pozisyonlarımız var, ’Maçı kazanırız.’ derken son dakikada yediğimiz gol puansız dönmemize neden oldu. Ön taraftaki oyuncuların golcü özelliklerinden uzak olması bizi sıkıntıya sokuyor. İyi bir golcüye ihtiyacımız var. Son 4 haftayı sağlıklı şekilde geçirip devre arasında oraya transfer yapacağız. Bu durumun altından kalkacak gücümüz var."