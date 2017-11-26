Martin Skrtel: Pozisyon vermedik

Neustadter ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Skrtel, Antalyaspor karşısında iyi mücadele etti. Slovak oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada rakibine pozisyon vermediklerini açıkladı.Slovak oyuncu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Skoru 1-0 yaptıktan sonra rakibin gol bulmak için her şeyi yapacağını biliyorduk. Bu nedenle biraz geri çekildik. Takım halinde iyi savunma yaptık ve Antalyaspor’a pozisyon vermedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” diye konuştu. Skrtel, milli aradan önce yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak ise, “Dişim çekildikten sonra baş dönmesi başladı. Artık geride kaldı. Şu anda sorunum yok” diye konuştu.