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Macaristan: 84 - Kosova: 76

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, sahasında konuk ettiği Kosova'yı 84-76 mağlup etti. 

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Macaristan: 84 - Kosova: 76
FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde Macaristan, sahasında konuk ettiği Kosova'yı 84-76 mağlup etti.

Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan karşılaşmada Kosova, Litvanya maçında da olduğu gibi ilk yarıyı etkili oynayan taraftı. Deplasman ekibi ilk yarıyı 35-36 önde kapatmasına rağmen Macaristan 24-15 üçüncü çeyrek skoruyla avantaj yakalayarak rakibini 84-76 mağlup etmeyi başardı. 

İlk hafta deplasmanda Polonya'ya mağlup olan Macaristan bu sonuçla ilk galibiyetini elde ederken, Kosova ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. 

Macaristan'da Krisztian Wittmann ve David Vojvoda 20'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.

Kosova'da ise ilk maçın da en skorer ismi olan Dardan Berisha 22 sayıyla yine maçın en skorer ismi olurken devşirme oyuncu Scott Bamforth da maçı 21 sayıyla tamamladı.  




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