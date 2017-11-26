Macaristan: 84 - Kosova: 76

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde, sahasında konuk ettiği'yı 84-76 mağlup etti.Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan karşılaşmada Kosova, Litvanya maçında da olduğu gibi ilk yarıyı etkili oynayan taraftı. Deplasman ekibi ilk yarıyı 35-36 önde kapatmasına rağmen Macaristan 24-15 üçüncü çeyrek skoruyla avantaj yakalayarak rakibini 84-76 mağlup etmeyi başardı.İlk hafta deplasmanda Polonya'ya mağlup olan Macaristan bu sonuçla ilk galibiyetini elde ederken, Kosova ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.Macaristan'dave20'şer sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.Kosova'da ise ilk maçın da en skorer ismi olan22 sayıyla yine maçın en skorer ismi olurken devşirme oyuncuda maçı 21 sayıyla tamamladı.