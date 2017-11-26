Litvanya: 75 - Polonya: 55

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde, sahasında konuk ettiği'yı 75-55 mağlup etti.İlk maçında deplasmanda Kosova'yı 38 sayı farkla geçen Litvanya, Polonya'yı farklı mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Polonya ise Macaristan galibiyetinin ardından bu maçla birlikte ikinci maçlar sonunda 1 galibiyette kaldı.Yıldızlarından yoksun Litvanya'da18 dakikada ürettiği 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.'un da 12 sayıyla oynadığı ev sahibinde11 sayıyla maçı tamamladı.Polonya'da12 sayıyla takımının en skoreri olurkende maçı 11 sayıyla tamamladı.