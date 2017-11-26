Letonya: 82 - İsveç: 73

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takımımız ile aynı grupta mücadele edenve'in mücadelesinde kazanan 82-73'lük skorla Letonya oldu.Letonya'nın ev sahipliğinde Arena Riga'da oynanan karşılaşmada son çeyreğe 64-63 girilse de Letonya, son çeyrekte farkı arttırmayı başararak galibiyete ulaştı.İlk maçında millilerimize kaybeden Letonya, bu sonuçla ilk galibiyetini alırken İsveç ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.Letonya'da18 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ile yıldızlaşırkende maçı 15 sayı, 6 ribaunt ile tamamladı.İsveç'te iseve ilk maçın da en skorer ismi olan14'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldular.