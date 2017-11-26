Kral Burak Yılmaz durmuyor

Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.Sivasspor maçının 12. dakikasında takımını öne geçiren 32 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 10’a çıkarmayı başardı. Krallık yarışında yoluna dolu dizgin devam eden tecrübeli oyuncu, Göztepeli Adis Jahovic (11) ve Bafetimbi Gomis’in (13) peşini bırakmıyor.Aynı zamanda Sivasspor’a karşı 16 maçta 12 gol kaydeden Burak’ın, bu istatistikle en fazla gol attığı rakibi Sivasspor olmuştu. Kral, dün de Sivas’ı boş geçmedi ve Kırmızı-Beyazlılar’a karşı gol sayısını 13’e çıkardı.