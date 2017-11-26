Kemal Özdeş: Maçı kazandığımız için mutluyuz

Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş, son dakika golüyle kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "İlk yarı, istediğimiz gibi başladı. Golü bulduktan sonra bizim yapmamız gerekeni Konyasporlular yaptı, birinci bölgede bizi savunmaya ittiler ve dönen topları aldılar. Çok etkili çıkışlar yapamadık. Bursaspor maçında son dakikada iki gol yiyerek taraftarlarımızı üzmüştük, bugün sevindirdik. İç sahada önemli işler çıkarıyoruz." diye konuştu."Final paslarında etkili olsalar bugün Konyaspor kazanabilirdi." diyen Özdeş, "İkinci yarıda geniş alanları değerlendirmek istedik. Kalemizi bulan tek şutları gol oldu. ’Çok ritimli oynadık.’ diyemem. Beraberlikten sonra oyun, rakibimizin istediği gibi oldu. Çok adamla hücum etmemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.