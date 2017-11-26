Kayserispor-Başakşehir maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 13'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Umut Bulut ve Adebayor'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Kayserispor bu sonuçla puanını 23'e, konuk takım Medipol Başakşehir ise, 27'ye yükseltti.A Milli takım teknik direktörü Lucescu'nun da izlediği karşılaşma öncesi Kayserili sporseverlere Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce yaptırılan Kayserispor amblemli 10 bin adet kaşkol, ve boyunluk dağıtıldı.9'uncu dakikada Kayserispor'un kullandığı taç atışında Deniz Türüç topu ceza sahasına çevirdi. Altıpas içinde topla buluşan Umut Bulut'a topu ağlara göndermek kaldı. 1-019'uncu dakikada kaleci Volkan Babacan-Attamah anlaşmazlığında, Umut Bulut araya girmek istedi ancak Volkan, topa son anda sahip oldu.35'inci dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında topla buluşan Boldrin, topu Umut Bulut'a aktardı. Umut'un şutunda top Volkan Babacan'da kaldı.39'uncu dakikada kornerden gelen topu Kayserispor savunması uzaklaştırmaya çalıştı. İrfancan'ın kafa ile ceza sahasına doldurduğu topu kontrol eden Adebayor maça denge getirmeyi başardı: 1- 1Kayserisporlu oyuncular golün ardından hakem Alper Ulusoy'a uzun süre itiraz etseler de sonuç değişmedi. Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Lopes itirazlarından dolayı sarı kart gördü.İkinci yarı Medipol Başakşehirli oyuncuların vuruşuyla başlıyor.46'ncı dakikada Başakşehir defansının hatasından yararlanan Umut Bulut'un sert şutu kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.48'inci dakikada Epureanu'nun Mendes'e yaptığı faul sonrası Kayserispor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Boldrin'in vuruşu kalenin üstünden auta gitti.52'nci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda Umut Bulut'un kafa vuruşunu Volkan Babacan kontrol etti.90+4'üncü dakikada Edin Visca'nın kornerden yaptığı ortada Kayserispor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik sonuçla sona erdi.: Kadir Has: Alper Ulusoy (x),Volkan Ahmet Narinç (x),Hakan Yemişken (xx): Muammer(xxx)- Lopes(xxx),Kana Bıyık(xxx), Sapunaru (xxx), Atilla (xx), Şamil(xx),(Dk 76 Espinoza x), Badji (xxx), Boldrin (xx) (Dk 63 Güray Vural xx), Mendes (xx), Deniz Türüç (xxx), Umut Bulut (xxx) (Dk 85 Stojiljkovic ): Volkan Babacan (xx)- Caicara (xxx), Attamah (xxx), Epureanu (xx), Clichy (xx)-Gökhan İnler (xx), İrfan Can (xx) (Dk 75 Hakan Özmert x), Visca (xx), Mossora (xxx), Kerim Frei (xx) (Dk 75 Napoleoni x), Adebayor (xx) (Dk 81 Mevlüt Erdinç ): Dk 9 Umut Bulut (Kayserispor), Dk 38 Adebayor(Medipol Başakşehir)Dk 39 Deniz Türüç,Dk 39 Lopes, Dk 73 Badji (Kayserispor) Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)