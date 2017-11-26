Josef de Souza: Mehmet Topal'la daha iyiyiz

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Josef, şunları söyledi:"Gerçekten savaşarak bu galibiyeti aldık. Bu statta daha önce galip gelmemiştik. Mantalitemizi değiştirdik ve kazanmak için bu şekilde devam etmeliyiz."Josef, son olarak "Mehmet Topal ile defansif olarak daha iyiyiz." dedi.