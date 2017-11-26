İspanya: 92 - Slovenya: 84

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde, konuk ettiği'yı 92-84 mağlup etti.İlk maçları galibiyetle geçen iki ekipten İspanya, yenilgisiz yoluna devam ederken Slovenya, 1 galibiyette kaldı.İspanya'da25 sayı, 9 ribaunt ile yıldızlaşırkende maçı 21 sayıyla tamamladı.Slovenya'da27 sayıyla maçın en skorer ismi olurkenda 24 sayı, 7 ribaunt ile maçı tamamladı.