İsmail Köybaşı: Dersler aldık

Antalyaspor karşısında iyi bir performans sergileyen İsmail Köybaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Alınan galibiyetin psikolojik açıdan çok önemli olduğunu belirten Köybaşı, “Karşılaşmaya mental anlamda çok iyi hazırlanmıştık. Gol yemediğimiz için çok mutluyum. Önceki sonuçlardan dersler aldık. Aldığımız bu dersler ileride daha iyi anlaşılacaktır” dedi.