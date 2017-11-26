Hüseyin Eroğlu: İyi mücadele ettik

Maça istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Eroğlu, "Müsabakaya iyi hazırlanmıştık. Özellikle ön bölgede yaptığımız baskı, rakibin oyun düzenini bozdu. Yakaladığımız birçok pozisyon ve pozisyon olmadan sonuçlanan ataklarımız var. Bu pozisyonları değerlendiremediğin, gol atamadığın zaman sıkıntı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Eroğlu, "İkinci yarıda duran toptan bir pozisyon vardı, rakibe de çok pozisyon vermedik. Kaptırdığımız bir top sonrası kalemizde golü gördük, deneyimli oyuncu Rangelov gelen topu golle sonuçlandırdı. 1-0’dan sonra yine oyunun kontrolünü ele aldık. Kaçırdığımız bir pozisyon vardı, gol olsa 1-1’den sonra daha farklı olabilirdi ama olmadı. 2-0’dan sonra yüklendik ve rakibe boş alanlar bıraktık. Son maçlarda rakip alanda biraz sıkıntı yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.AA