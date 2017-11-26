Hırvatistan: 64 - İtalya: 80

FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde, sahasında konuk ettiği'ya 80-64'lük skorla mağlup oldu.Drazen Petrovic Basketbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-15 önde kapatan Hırvatistan, rakibinin ikinci çeyrekteki 9-20'lik üstünlüğüne engel olamayarak ilk yarıyı 32-35 geride kapattı.İtalya; 15-25 üçüncü çeyrek ve 17-20 son çeyrek performanslarıyla farkı daha da açarak karşılaşmadan 64-80 galip ayrıldı.İlk maçında Hollanda'ya mağlup olarak şaşırtan Hırvatistan, İtalya'ya da kaybederek ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İtalya ise gruptaki iki maçını da kazanmış oldu.Hırvatistan'da20 sayı, 10 ribaunt ile yıldızlaşırkende maçı 12 sayıyla tamamladı.İtalya'da ise25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken genç oyuncuda 19 dakikada 13 sayı, 5 ribaunt ile etkili bir performans sergiledi.