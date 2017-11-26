EuroChallenge Cup 3'üncü Tur rövanş karşılaşmasında Paok’a 29-28 yenilen Göztepe tur atladı. İlk maçı 35-26 kazanan Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya hızlı başlayarak ilk 10 dakikayı 7-4 önde geçerken sonrasında devre arasına da 15-12 önde girdi. İkinci yarıda Paok üstünlüğü sağlasa da Göztepe maçı 1 farkla kaybetmesine rağmen turu geçen taraf oldu.: Bornova Atatürk: Alain Rauchs (xx), Philippe Linster (xx) (Lüksemburg): Kotanidis (xx) (Gourgoumis), Arampatzis (xx) 1, Palaskas (xx) 11, Tsillis (x) 2, Kalomoiros (x) 2, Pejovic (xx), Kypraios (x), Nikolaidis (x), Kokonis (xx) 5, Apostolou (x), Petridis (xx) 5, Mastorogianni (xx) 3, Kolovos (xx): Yunus (xx) (Enis x ), Berk (xx), Krivchikov (xx) 5, Kevic (xx) 4, Baran (x), Stanojevic (xxx) 6, Chouiref (xx) 5, Enis (x), Murat (xx) 5, Arda (xx) , Gökhan (xx) 1, Milasevic (x) 1, Nevzat (x), Vucicevic (x) 115-12Kevic (2), Baran (Göztepe), Petridis (PAOK)