Gökhan Yalçınkaya'nın Adana at yarış tahminleri

BAY EMİR ışıkları söndürür

26 Kasım. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.TALİHA HANIM, favorimdir. Şu an hatırlayamadım ama koşularından birinde bu at kaçırılmaya çalışılmıştı, o gün padok mahallindeydim, ringte çok beğenmiştim, numaraya çıktı, çekti gitti iyi de koşmuştu, kazanması an meselesi diye hafızama kaydettim. Ama sonrasında at bekleme yarışları yapmaya başladı, ekibinin tasarrufudur bir şey diyemem ama bence tempo atı. Geçen koşusunda pişkin bir safkana geçildi ama bugün grupta erkek at yok, usta pilotu tekrar biniyor atı daha iyi tanımıştır, bence kafayı alırsa hemcinslerini üzmesi yüksek ihtimaldir yalnız öncelikli rakip gördüğüm kısrak olan ALESİS de kaçak at. Başkent’teki son yarışında hem koşunun yükünü çekip hem de kazanan kadar başarılı koştu, eli kulağında olduğu belli. ‘’Mastarkızı’’nın da tam kardeşi. Önde saydığım bu iki atın kaderini direktifler belirleyecektir. BLED’e ise Veliefendi’deki yarışlarında çok bahis yaptım her seferinde tertemiz etti, geçen buradaki yarışında ata dilbağı denediler, boşlukta kalsa da bence artan pist tecrübesiyle bugun farklı bir at izlettirebilir. Yerimiz varsa RÜMEYSA’yı da ekleyelim. Son yarışında 5 gün arayla koşmasına rağmen göz doldurdu, bu kez daha dinç geliyor ilk kez çıkacağı gece yarışında ışıklara olumlu reaksiyon verebilir.Son dönemde hep kendisiyle aynı stildeki atlarla koşan bu kez önde daha rahat olacağını düşündüğüm MONAVENTO, 6 ay aradan sonra iki yarış koşan ama bana göre ters mesafelerde koşan uzunlarının çok daha iyi olduğunu düşündüğüm, lehine dönen 1900’de ilk kez çıkacağı kaba kumda etkili bir yarış beklediğim HASAFET, geçen haftaki yaptığım uzun açıklamalara aynen karşılık veren, aynı şeyleri yazmak istemiyorum diyeceğim fit durumdaki SOYDAN,3 ay aradan sonra Ş.Urfa’daki yarışında nefes yönünden sıkışan, Adana’da çok daha iyi koşan, nefesi yükselten ÖZDEMİR, şampiyon “Divıne Heart”ın anneden kardeşi olan takibimdeki LAGRIMAS, yine 5 ay aradan sonra yarış gören son kazandığı koşusu sezon başında aynı binicisiyle 1900’de olan bu yarış itibariyle takibe alalım BABA HAMİT, yeniden form tutan GREAT MASTER sıralamam olup seçim insiyatifi sizlerindir.5 gün önceki yarışını önemsemediğim getirene kadar peşinde olacağım müthiş bir padok görüntüsü olan fit durumdaki PISCES ile kısa vade son yarışına oranla bu kez daha dengi gruba dönen çok süratli CARACAS ikilisini rakiplerinin bir adım önünde görmekle birlikte, formunda önemli gelişmeler gözlenen SPARTACUS, 5 ay ara vermesine rağmen düzenli idmanda olduğunu öğrendiğim geçen sene açık yarışların vazgeçilmez isimlerinden olup dinçlik yapacak olan SALAMIS, zaman zaman ters işlere imza atan DOCTOR POL, tatminkar formuyla MISTER RIGHT diğer şans verdiğim atlardır.Son yarışına oranla uzayan 400 metre mesafe ekmeğine yağ sürecek olup en az kendisi kadar şanslı gördüğüm eküriside bulunan GÜLRUH HATUN, favorimdir. Yine onun gibi uzayan mesafe kendisini rahatlatacak olan ‘’Aşemez’’ gibi iyi bir açık yarış atının anneden kardeşi SANGAM ikinci şans verdiğim isimdir. Önde boş kalırsa inatçı yapısıyla direnebilecek potansiyeldeki KALENDER KIZ ile verdiği kısa ara geçen yarışında düzlükte arttıramamasına sebep olan bu kez daha kondüsyonlu DALGACI yeri olanlara diğer ilavelerimdir.Kariyerindeki zaferlerini anlatmakla bitiremeyeceğim Rüzgarın oğlu ‘’My Dear Son’’ un anneden kardeşi olan ROYAL SUN, hemcinslerinin yanında ağır favorim olup, kaba kuma ilk kez çıkacağı için ne vereceği soru işareti olan DONG FENG ile yeterli pişkinliğiyle İSKEÇE rakip gördüğüm kısraklardır.BAY EMİR, için fazla söze gerek duymuyorum. Bu grupta geçilmesi büyük sürpriz olur.10,2,4,8 // 5,2,8,4,10,7,1 // 1,2,7,9,3,5 // 2,5,3,7 // 9,3,4 // 3