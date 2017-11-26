Gizli kahraman N’doye!

Trabzonspor’da dünkü galibiyetin baş mimarlarından olan Dame N’Doye sahada gösterdiği başarılı performansını istatistiklere de yansıttı.Senegalli futbolcu, Bordo-Mavililer’in Okay ile bulduğu 2. golün asistini yapmasının yanı sıra hava topunda ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle de dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli oyuncu, girdiği ikili mücadelelerin 13’ünü kazanarak karşılaşmada bu alanda zirvede yer alırken, rakip futbolculardan da 9 kez hava topu kazanmayı başardı.