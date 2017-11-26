FIBA’dan dünya kupası’na özel uygulama

elemelerinin başladığı bu günlerde FIBA, ücretsizmobil uygulamasını basketbol severlerin hizmetine sundu. Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na giden yolda oynanan maçlarla ilgili haber, video ve canlı skor takip edilebiliyor.Kullanıcıya Özel Uygulama Geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcılar seçtikleri karşılaşmayı canlı izlerken, ayrıca istatistikler ve maç ile ilgili bilgilere de ikinci bir ekrandan ulaşabilecekler. Kişiye göre özelleştirilen uygulama FIBA’nın Global partneri Tissot sponsorluğunda kullanıma sunulurken, Infront’a bağlı OMNIGON firması tarafından geliştirildi.