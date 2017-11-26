Fenerbahçe'de neler oluyor?





maçından sonraki süreçte yaptığı hamlelerle önemli bir krizin önüne geçti, ardından da takımı ayağa kaldırdı.Teknik direktör’ın görevi bırakma kararı sonrası yönetim devreye girdi. Kararlı olsa da, deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmeyi başardı. Böylelikle teknik adam krizinin önüne geçildi.Ardından standart prim sisteminin dışına çıkıldı. Takımın motivasyonunu arttırmak için her maça prim uygulamasına geçildi.İlk yarıya kadar tüm maçların kazanılması durumunda toplamda 1.5 milyon euro prim dağıtılacağı yönetim tarafından futbolculara taahhüt edildi.Başkan Aziz Yıldırım da Sivasspor maçı öncesi yaptığı toplantıda, “Biz sizi kaliteli oyuncular olduğunuz için aldık. Ancak bunu gösteremiyorsunuz” diyerek bir anlamda temel sıkıntıyı işaret etti ancak oyuncuların kendilerine olan güvenini yükseltti.Son olarak Ersun Yanal döneminde büyük sonuç aldığı şampiyonluk yemeklerine başladı. Önce Sivasspor maçı öncesi yenen yemeğin ardından Antalya maçı öncesi de kahvaltıda bir araya gelindi. Takımın moral motivasyonunu yükseltmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncularla yapılan konuşmalarda da yumuşak bir üslup kullandı.Teknik direktör Aykut Kocaman’ı takımın başında tutan, antrenmanları yakından takip eden, her maça prim koyan ve futbolcularla haftalık buluşmalar yapan yönetim şimdi de deplasmanlara tam kadro gitme ve takıma destek olma kararı aldı.