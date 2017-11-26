Fenerbahçe'de kazanan kadro bozulmadı

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Soldado 8 dakikada sakatlandı

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta eksik oyuncuları nedeniyle alışılmışın dışında 11’le sahaya çıkmıştı.vesakatlığı, Neto ve Alper ise cezası yüzünden görev yapamamıştı.buna rağmenkarşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. O maçta yaptığı hat-trick’le zaferi getiren’nun yanı sıra sakatlıktan dönenile cezaları bitenilekarşısında’dan 11’de görev bekledi.Ancak Kocaman, geçtiğimiz haftaki 11’ini bozmamayı tercih etti. Maça kulübede başlayan Soldado 67’de oyuna girdi ancak sakatlanınca 76’da yerini Valbuena’ya bıraktı. Alper Potuk ise 88. dakikada Dirar’ın yerine maça dahil oldu.’ın kazanan kadroyu bozmama kararı,’da işe yaradı.belki futbol olarak çok iyi değildi ama kritik deplasmandan 3 puanla ayrılmayı bildi.