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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı kaç kaç - FB - Antalya Canlı skor

Fenerbahçe ile Antalyaspor Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk 11'ler belli oldu ve Aykut Kocaman geçen hafta 3 gol atan Soldado'yu yedek kulübesinde başlatarak Jansenn'e görev verdi. Maçın canlı skor takibi ve canlı spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de...

26 Kasım 2017, Pazar 19:10

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı kaç kaç - FB - Antalya Canlı skor
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor galibiyet için karşı karşıya geliyor..  Kanarya rakibini devirirse, bu sezon ikinci kez üst üste 2 maç kazanacak yani seri yapacak. Bu maçı daha da önemli kılan nokta, Beşiktaş’ın dün Malatya deplasmanında takılması. Zirve yarışında artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine kurarken, Antalyaspor önündeki kötü periyoda da nokta koymak amacında. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı skor takibi ve spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de... Fenerbahçe-Antalyaspor maçı kaç kaç? Fb-Antalya maç kaç kaç? 

İKİ TAKIMIN 11'LERİ...

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz Kadah, Eto'o

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skertel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif Chahechouhe, Guiliano, Janssen


FENERBAHÇE-ANTALYASPOR CANLI İZLE


Antalyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kilit adam Giuliano

4-1’lik Sivasspor karşılaşmasında Fenerbahçe’nin en iyilerinden biri olan Giuliano, bugün yine forvet arkasında görev yapacak. Geldiği günden beri forvet arkasında kendini daha rahat hissettiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, Aykut Kocaman’ın hücum hattındaki en büyük kozu. Kocaman, Giuliano’ya sorumluluk alması gerektiğini belirtirken, 3. bölgede atakları yönetmesini istedi. Brezilya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda mutlaka boy göstermek isteyen Giuliano, özellikle ilk yarı sonuna kadar maksimumunu sahaya
yansıtmayı hedefliyor.

Valbuena'nın forma inadı

Osmanlı maçında sakatlandıktan sonra yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak kalan Mathieu Valbuena iyileşti. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Fransız yıldız son 3 idmana çıktı. Tecrübeli futbolcu Antalyaspor deplasmanında oynamak istediğini teknik direktör Aykut Kocaman’a iletirken, “Takıma katkı sağlamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum” dedi. Kocaman, Valbuena’nın yaratıcılığına ihtiyaç duysa da kötü Antalya zemininde oyuncusunun tekrar sakatlanmasından endişe ediyor. Eğer Valbuena ilk 11’de görev yapmazsa, sol tarafta Alper Potuk’un olacağı öğrenildi.

Samuel Eto’o büyükleri seviyor!

Antalyaspor’un bugünkü en büyük hücum silahı tabii ki Eto’o... Kamerunlu yıldızın 3 büyüklere karşı performansı ise bir hayli etkili. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı çıktığı 13 maçta 6 gol, 3 asistle oynayan Eto’o, Sarı-Lacivertli stoperleri bir hayli zorlayacak gibi. Öte yandan takımın bir diğer dünya yıldızı Nasri de ilk 11’de forma giyecek. Fransız yıldız artık patlama yapmak istiyor.

Sakatlardan iyi haber

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan futbolculardan Antalyaspor maçı öncesi iyi haberler geldi. Süper Lig’in 11. haftasında 4 Kasım’da deplasmanda oynanan Osmanlıspor maçının ilk yarısında sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla, hafta içinde takım çalışmalarının ilk bölümünde yer aldı. Valbuena ve Isla’nın Antalyaspor kadrosuna yer alması beklenirken, iki futbolcunun kesin durumu son antrenmanda belli olacak.

Sağ dizindeki problem nedeniyle dinlendirilen Janssen ise takımla çalışmalara başladı. Uzun süreli sakatlığının ardından üç gündür takımla çalışmaların ilk bölümüne katılan Robin van Persie’nin ise hazır olmadığı gerçekçesiyle Antalya’ya götürülmesi beklenmiyor. Sakatlığı bulunan Jose Fernandao da maçta forma giyemeyecek.

Neto ve Alper bugün kadroda

Valbuena ve Isla’nın iyileştiği Fenerbahçe’de, Neto ve Alper Potuk’un da cezaları sona erdi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Antalyaspor deplasmanında daha geniş ve alternatifli bir kadroyu
elinde bulunduracak. Kocaman, idmanlarda oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Neto’yu Skrtel’in yerine görevlendirmeyi düşünüyor. Alper de Valbuena’nın durumuna göre oynayacak.

Orta alanda aynı sistem

Sivasspor mücadelesinde takıma dönen Mehmet Topal, formayı kaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman, orta ikilide Josef-Mehmet Topal’a çok güveniyor. İki tecrübeli oyuncu rakibin
merkezine sürekli baskı uygulayacak ve topun daha çok Antalyaspor yarı sahasında kalmasını sağlayacak. Kocaman’ın Nasri ve Eto’o’ya ise özel önlem alması bekleniyor. Antalyaspor’un iki yıldızına boş alan bırakılmayacak.

Fenerbahçe’de 3 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

Son 3 maçta Antalyaspor güldü

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

Antalya’daki maçlar

Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında genel toplamda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 21 maçın 10’unu kazanan sarı-lacivertliler, 6 maçta berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 42 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
 




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  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
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    2- 1
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