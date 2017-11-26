Fenerbahçe: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 84

Başakşehir'in rakibi galip
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ÜYE GİRİŞ DURUM
26 Kasım 2017, Pazar 16:51
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ÖNE ÇIKANLAR
13. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Galatasaray
|13
|29
|2
|Medipol Başakşehir
|13
|27
|3
|Fenerbahçe
|13
|23
|4
|Beşiktaş
|13
|23
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|13
|23
|6
|Bursaspor
|13
|21
|7
|Göztepe
|13
|21
|8
|Trabzonspor
|13
|19
|9
|Demir Grup Sivasspor
|13
|19
|10
|Kasımpaşa
|13
|18
|11
|Teleset Mob. Akhisarspor
|13
|18
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|17
|13
|Evkur Yeni Malatyaspor
|13
|15
|14
|Antalyaspor
|13
|13
|15
|Atiker Konyaspor
|13
|11
|16
|Osmanlıspor FK
|13
|11
|17
|Kardemir Karabükspor
|13
|8
|18
|Gençlerbirliği
|13
|8
Fenerbahçe yendi ama nerdeyse maçı kaybediyorduk fark 22 sayı oldu ondan sonra takımda tamam maçı kazandık havası oldu biranda gevşeme sonuncunda hatay farkı 22 sayıdan tek haneli sayılara indirdi. Fenerbahçe bundan sonra gevşemenin ne kadar kötü olduğunu anlar. onun için Fenerbahçe gevşememeli.