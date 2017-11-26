EuroLeague'de haftanın dikkat çeken istatistikleri





Turkish Airlines EuroLeague'de dokuzuncu maçlar tamamlandı. James Nunnally'nin de damga vurduğu haftanın dikkat çekici istatistikleri şu şekilde:Barcelona Lassa, Juan Carlos Navarro'nun 20. yılını onurlandırdığı maçta Maccabi Fox Tel Aviv'i mağlup ederek rakibine karşı iç sahadaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.Barcelona Lassa - Maccabi Fox Tel Aviv2007/08 89-672008/09 85-652010/11 81-712011/12 70-672012/13 74-712014/15 89-712016/17 76-712017/18 89-67Olympiacos'un bu sezon öncesi transfer ettiği isimlerden Jamel McLean, yeni takımının geçtiğimiz sezon forma giydiği AX Olimpia Milan karşılaşmasında 22 sayı, 25 verimlilik puanıyla oynadı.McLean, aynı zamanda maçın en kritik anında bulduğu sayılarla yeni takımına galibiyeti getirmiş oldu.Brose Bamberg, sahasında konuk ettiği Valencia Basket karşısında son 3 dakikaya girilirken 12 sayı gerideydi.Ev sahibi ekip, 3 dakikada yakaladığı 14-1'lik seriyle karşılaşmayı kazanmayı başardı.Brose Bamberg - Valencia Basket03:04 69-8100:00 83-82Fenerbahçe Doğuş'un önemli isimlerinden James Nunnally, Khimki Moskova galibiyetine 4/5 üçlük isabeti ile ürettiği 20 sayı, 27 verimlilik puanıyla katkı sağladı.CSKA Moskova'nın İspanyol oyuncusu Sergio Rodriguez, takımının İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile oynadığı karşılaşmanın son çeyreğinde 10 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu.