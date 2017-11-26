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EuroLeague'de haftanın dikkat çeken istatistikleri

Turkish Airlines EuroLeague'de dokuzuncu maçlar geride kaldı. Dokuzuncu maçlarda ortaya çıkan dikkat çekici istatistikler...

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EuroLeague'de haftanın dikkat çeken istatistikleri
Turkish Airlines EuroLeague'de dokuzuncu maçlar tamamlandı. James Nunnally'nin de damga vurduğu haftanın dikkat çekici istatistikleri şu şekilde:

Barcelona serisini sürdürüyor

Barcelona Lassa, Juan Carlos Navarro'nun 20. yılını onurlandırdığı maçta Maccabi Fox Tel Aviv'i mağlup ederek rakibine karşı iç sahadaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı. 

Barcelona Lassa - Maccabi Fox Tel Aviv

2007/08    89-67
2008/09    85-65
2010/11    81-71
2011/12    70-67
2012/13    74-71
2014/15    89-71
2016/17    76-71
2017/18    89-67

Jamel McLean eski takımına karşı yıld��zlaştı

Olympiacos'un bu sezon öncesi transfer ettiği isimlerden Jamel McLean, yeni takımının geçtiğimiz sezon forma giydiği AX Olimpia Milan karşılaşmasında 22 sayı, 25 verimlilik puanıyla oynadı.

McLean, aynı zamanda maçın en kritik anında bulduğu sayılarla yeni takımına galibiyeti getirmiş oldu. 

Bamberg'ten müthiş geri dönüş

Brose Bamberg, sahasında konuk ettiği Valencia Basket karşısında son 3 dakikaya girilirken 12 sayı gerideydi.

Ev sahibi ekip, 3 dakikada yakaladığı 14-1'lik seriyle karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Brose Bamberg - Valencia Basket

03:04    69-81
00:00    83-82

James Nunnally'den Khimki karşısında harika performans

Fenerbahçe Doğuş'un önemli isimlerinden James Nunnally, Khimki Moskova galibiyetine 4/5 üçlük isabeti ile ürettiği 20 sayı, 27 verimlilik puanıyla katkı sağladı. 

Sergio Rodriguez'den galibiyeti getiren son çeyrek performansı

CSKA Moskova'nın İspanyol oyuncusu Sergio Rodriguez, takımının İspanyol ekibi Unicaja Malaga ile oynadığı karşılaşmanın son çeyreğinde 10 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu.



 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
    Medipol Başakşehir
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7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
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11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
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13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
14 Antalyaspor 13 13
15 Atiker Konyaspor 13 11
16 Osmanlıspor FK 13 11
17 Kardemir Karabükspor 13 8
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