Eskişehirspor taraftarlarından protesto

Diri, "Eskişehirspor yaşasın" diyerek, şunları kaydetti:

TFF 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor’un taraftarları maç sonrası, üzerinde "Yazıklar olsun, Eskişehirspor yok oluyor" yazılı çelenkle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde buluştu.Çelengi, Büyükşehir Belediyesi kapısına bırakan kalabalık grubu temsilen, Eskişehirspor’un tribün lideri Murat Diri, bir açıklama yaptı.Şehirdeki seçilmişlerin ve iş adamlarının Eskişehirspor’un durumuna duyarsız kaldığını savunan Diri, "Bugün sahada oynayan futbolcular bile hepsinden daha büyük bir özveri gösterdi. Kaç haftadır takımımızın bu kötü halinde bizle beraber mücadele ediyorlar. Bizim şehirden tek isteğimiz Eskişehir’in en büyük değeri olan Eskişehirspor’u layık olduğu yere getirmeleridir." dedi."Davamız Eskişehirspor. Eğer bizim bu isteklerimize, söylemlerimize daha çok sessiz kalınırsa bizler de belki de terbiye sınırlarını zorlamak durumunda kalacağız. Çünkü taraftarımız çok gergin. Herkesi kontrol etmek kolay değil. Çarşamba günü hayati önem taşıyan bir kongremiz var. Bugün burada çok fazla taraftarımız toplandı. Eskişehirspor yok olursa Eskişehir de düşer. Buradan tekrar sesleniyorum. Seçilmişlerimiz, oda başkanlarımız, iş adamlarımıza kadar herkes takımımıza sahip çıksın. Eskişehirspor yok oluyor. Allah yardımcımız olsun."Kalabalık taraftar grubu, siyah çelengi Büyükşehir Belediyesi kapısına bıraktıktan sonra, şehirde tezahüratlarla yürüyüş yaptı.Polis kontrolünde yürüyen taraftarlar, daha sonra gruplar halinde dağıldı.