Erkekler Salon Hokey Süper Lig 1. etap maçları Mersin’de başladı

2017 faaliyet programında yer alan, 25-29 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye geneli 10 takımdan 120 sporcunun mücadele edeceği “” Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından başladı.Açılış seremonisine Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, Toroslar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bülent Saygan, Türkiye Hokey Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mustafa Güven, antrenör ve sporcuların katıldı. Mersin’in ev sahipliğinde başlayan maçlar, 29 Kasım Çarşamba günü sona erecek. 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında ise “Kadınlar Salon Süper Lig 1. etap maçları” yine Mersin'de yapılacak.