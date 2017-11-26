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Çankaya yine şampiyon

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Takımı’nın 5 kez üst üste yaşattığı şampiyonluk gururunun ardından B2-B3 (Az Görenler) futbol takımı da şampiyonluk gururu yaşattı.

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Çankaya yine şampiyon
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK), Türkiye Görme Engelliler B2-B3 1. Lig’inde şampiyon oldu. Çankaya GESK, 2016 ve 2017 yılında üst üste iki kez şampiyon oldu.

İlk devresi 13-20 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya Manavgat’ta, ikinci devresi de 16-22 Kasım tarihlerinde Hatay İskenderun’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler B2-B3 1. Lig futbol müsabakalarında sahaya çıkan Çankaya GESK, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sezonda 66 gol atan ve kalesinde 19 gol gören kulüp, 42 puanla rakibine 14 puan fark atarak şampiyonluğu elde etti. Kulüp sporcularından Oğuzhan Özçelik de 36 golle Türkiye Gol Kralı oldu. Müsabakalara Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Trabzonspor, Turged Spor, Bursa Timsahlar Spor, Mersin Spor ve Yenimahalle Belediyesi katıldı.

Görme Engelliler Spor Kulübünün başarılarını üst üste gurur yaşattığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Başarmak, kazanmak isteyenler için engeller engel değil. Biz bunu spor kulübümüzle gördük. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Destek vermeyi sürdüreceğiz, daha çok başarılar göreceğimize inancım sonsuz. Mücadele eden takımımızı kutluyorum” diye konuştu.

İHA




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    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
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    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
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