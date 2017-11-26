Büyük Etiyopya Koşusu'na 44 bin kişi katıldı

Başkent Addis Ababa’nın Meskel Meydanı’nda başlayan koşuya amatörlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel atletler de dahil yaklaşık 44 bin kişi katıldı.10 kilometrelik koşu alanında, organizasyonun aksamaması için güvenlik güçleri geniş önlem aldı.Erkeklerde Etiyopyalı Solomon Berega 28.36.10’luk derecesiyle, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Zeyneba Yemer 32.30.60’lık süresiyle birinci oldu.Koşuya engelli sporcular da büyük ilgi gösterdi.AA