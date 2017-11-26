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Beşiktaş'ın gol sorunu var

Güntekin Onay, Beşiktaş'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

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Beşiktaş'ın gol sorunu var
Güntekin Onay'ın Vatan Gazetesi'nde yer alan yazısı şu şekilde;

Beşiktaş, Akhisar ve Malatya maçlarında duraklamalarla birlikte 192 dakikada gol bulamıyorsa, ligin ofansif istatistiklerinde üst sıralarda yer alıp da gol sıralamasında ilk 8’de değilse ve maç başına 1.4 gol ortalamasıyla oynuyorsa problem ortada. Ciddi bir gol sorunu var. Şu anki gol ortalamasıyla ligin bittiğini hesap edelim. 47 gole tekabül eder ki bu rakam ile bırakın şampiyonluğu; yarışta bile kalamazsınız.
 
Dikkat edin, her maç rakiplerin stoperleri yıldız oluyor. Bunun nedeni sadece Quaresma ve Talisca’nın kötü oyunları değil. Santrfor performanslarının da yetersizliği.
 
Bir forvetin rakip savunmacılara üstünlük kurabilmesi için onlardan daha çabuk ve güçlü olması gerek. Cenk topla buluşunca etkili ve harika bir gol vuruşu var ama kapanan savunmaların arasında topla az buluşuyor ve stoperlere üstünlük kuramıyor. Dün tek kale maçta ceza alanında 4 kez topla buluşmuş. Sorun işte burada. %75 topa sahip olan bir takımın santrforu ceza alanında topla sadece 4 kez buluşmaz. Aynı sorun Negredo için de geçerli. Forvetler gol bölgesinde topla yeterince buluşamıyor. Santrfor öncelik alamazsa hiçbir stoper vurdurmaz. Beşiktaş’ın 2 santrforu da kontrolü kolay oyuncular.
 
Bu durumda Talisca’nın da etkisi var. Brezilyalı oyuncu Göztepe karşılaşması hariç Cenk ile iyi bir iletişim halinde değil. Forvet arkası, önündeki santrforu hiç topla buluşturmaz mı? Talisca gol atmadığı her maçta 1 yıldız alacak bir oyuncu. Oyunun içinde çok daha aktif ve katkı veren bir çizgide olmalı.
 
GÜNEŞ FORMÜL ÜRETMELİ
 
Beşiktaş topa çok sahip oluyor ancak pozisyon zenginliği çok az. Rakip stoperlerin üzerinden çıkıp vurabilecek forvetleriniz yoksa sürekli kanattan orta yapmak da anlamsız. Merkezden daha delici oynamak şart.
 
Ayrıca Tolgay 3 yıldır tek bir gol atmamış. Quaresma zaten golcü bir oyuncu değil. Şenol Güneş’in gol için daha farklı formüller üretmesi lazım. Önceki sezon 75, geçen sezon 73 gol atan takım bu yıl neden gol sorunu yaşıyor? Neden mütevazı rakiplere karşı bile ligde zorlanıyor?
 
Beşiktaş şampiyonluk yarışında telafisi zor bir sürece girdi. Önümüzdeki hafta siyah-beyazlılar için “lig finali” var.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

24 Kasım 2017 Cuma

  • Osmanlıspor FK
    2- 0
    Gençlerbirliği

25 Kasım 2017 Cumartesi

  • Göztepe
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
    Beşiktaş
  • Galatasaray
    2- 0
    Aytemiz Alanyaspor

26 Kasım 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    1- 2
    Trabzonspor
  • Bursaspor
    2- 1
    K. Karabük
  • Kasımpaşa
    2- 1
    T.Konyaspor
  • Antalyaspor
    0- 1
    Fenerbahçe

27 Kasım 2017 Pazartesi

  • Kayserispor
    1- 1
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1 Galatasaray 13 29
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4 Beşiktaş 13 23
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5 Kayserispor 13 23
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