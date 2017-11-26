Bayram Bektaş: Kazandığımız için mutluyum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Bektaş, "Çabuk oynamamız gerekiyordu ama ağır kaldık. Rakibin presine karşılık veremedik. Çok şükür ilk yarıyı 0-0 bitirebildik. İkinci yarı çabuk oynayarak, geçişleri yaparak, boş alanları bularak sonuca gitmeye çalışan bir Ümraniyespor vardı. İlk gol, maçın düğümünü çözdü. Rakibin beraberlik golü için yüklenmesiyle daha fazla boş alan bulduk. İbrahim çok güzel bir gol attı. 2-0’dan sonra oyun koptu. Daha farklı bir skor olabilirdi, değerlendiremedik." diye konuştu.Haftayı kayıpsız geçtiklerini aktaran Bektaş, "Altınordu genç, dinamik bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.AA