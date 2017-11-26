BATE üst üste 12. kez şampiyon

Belarus Premier Lig’in son haftasında Gorodeya ile deplasmanda 3-3 berabere kalan BATE, şampiyonluğa ulaştı.Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, şampiyonluk için bir puanın yeteceği 30. hafta maçında Gorodeya’ya konuk oldu.BATE, karşılaşmanın 19. dakikasında Mirko Ivanic’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 24 ve 46. dakikalarda Bojan Dubajic ve 33. dakikada Kirill Pavlyuchek’in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.Konuk takım, 78. dakikada penaltıdan Vitaliy Rodionov’un attığı golle durumu 3-2 yaptı. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Mirko Ivanic, uzatma anlarında rakip fileleri bir kez daha havalandırarak karşılaşmanın 3-3 bitmesini sağladı.Bu skorla puanını 68 yapan BATE, aynı puana sahip Dinamo Minsk’in averajla önünde yer alarak şampiyonluk sevinci yaşadı. BATE, Belarus Ligi’nde peş peşe 12. olmak üzere 14. şampiyonluğunu kazandı.