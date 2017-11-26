Aziz Yıldırım Antalya'dan İstanbul'a döndü

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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER BELLİ OLDU)





Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor.Yönetici kurmaylarıyla birlikte hafta boyunca takımı motive eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kritik maç için Antalya'da bulunuyordu. Ancak Aziz Yıldırım, özel işleri sebebiyle saat 13.00 uçağıyla Antalya'dan İstanbul'a döndü. Kalan 5 maçlık periyot için takıma dev prim dağıtacak olan Yıldırım dönerken Sarı-Lacivertli takıma başarılar diledi.