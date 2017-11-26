Aykut Kocaman: Yarışa dahil olduk

Süper Lig
'in 13. haftasında Fenerbahçe
, Antalyaspor'
u 1-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren Giuliano'dan geldi. Bu skorla Fenerbahçe üçüncü sıraya yükseldi zirve takibini sürdürdü.
Maç sonu Aykut Kocaman
yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:
Aslında golün de ötesinde, topun oyunda kalma süresi, iki takımın ortaya koyduğu enerji, iki tarafın yapmak istedikleri adına yüksek şiddetli bir maç oldu. Gol bizim adımıza bu işin en güzel tarafıydı. Maçın özellikle ilk yarısında öne geçme gayreti genel hamlelerin bizim adımıza olduğu bir dönemdi. Öne geçmeyi başardık. Antalyaspor kaliteli oyunculardan kurulu güçlü bir takım. Durumları, bulundukları yerle eşleşmiyor. Oyuncu ve oyun kalitesi anlamında hak etmiyorlar. Bizim özgüvenimizi artırma adına önemliydi. Oyun bu şiddet ve standartta oldu. İlk yarıda çok istekli bir şekilde öne geçme gayretinin yüksek olduğu dönemdi ve öne geçmeyi başardık. İkinci yarı özellikle İsmail’in topu kaptırdığı ana kadar, 10-15 dakikalık bölümde farkı arttırmak için çaba sarf ettiğimiz dönemdi. O pozisyondan sonra takımda ciddi anlamda ofansif girişimlerle kontrol arasında bir kırılma oldu. Böyle bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Tüm oyuncularımı gönülden kutluyorum
Son dakikalarda yenen gollerle ilgili de konuşan Kocaman, “Aslında belki birkaç tane maçı net şekilde sayabilirim. Antalyaspor’un girdiği gol girişimlerinin daha az olduğu maçları ya berabere bitirdik ya da mağlup olduk. Umarım bu anlamda da bir dönüş olmuştur. İstediğimiz hedefe gitme açısından maçın belli bölümlerinde yapmak istediklerimizden bizi alıkoyan kaygılı oyun. Tabii sonuçlar buna fayda sağlayacak. Son derece kapasiteli bir takımız. Yarışa ortak olacağımızı düşünüyorum.
Fenerbahçe’de çalıştığım dönemlerde de bütün gayretim ortada. Takımı; 1-2 oyuncu, olmazsa olmaz oyuncu haline düşürmemek gerekiyor. Bunun son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli takımlar için böyle. Süreç uzun sürdü. Hafta içinde daha zorlu bir Adana Demirspor ile kupa maçımız var. Lig maçı için 1 haftalık bir süremiz var. Türkiye gibi bir ülkede 1 haftada neler olabileceğini göreceğiz. Janssen yok, Soldado da olmazsa, total enerjiyi ortaya çıkaracak, takım üretkenliğini arttıracak bir şeyler yapmaya çalışacağız. 1 hafta zamanımız var.
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